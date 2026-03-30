Ronaldo confía en que Ancelotti logrará ajustar la selección brasileña antes del Mundial

Río de Janeiro.- El exdelantero Ronaldo Luiz Nazário de Lima expresó este lunes su confianza en que el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, logrará ajustar los detalles pendientes para que la Canarinha llegue en óptimas condiciones al Mundial de 2026.

«Estoy seguro de que él ayudará a ajustar los pequeños detalles que faltan antes de la Copa del Mundo», afirmó el bicampeón mundial en una entrevista divulgada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tras visitar la concentración del equipo en Orlando, donde Brasil se prepara para un amistoso frente a Croacia.

El exjugador, que coincidió con Ancelotti en el Milán italiano, elogió tanto al técnico como al plantel actual, al asegurar que la selección cuenta con «talentos increíbles» y un entrenador «impresionantemente bueno».

A su juicio, la preparación marcha de forma adecuada y el equipo mantiene condiciones para aspirar a su sexto título.

Ronaldo asistió al último entrenamiento previo al amistoso acompañado por otro campeón mundial, Rivaldo, y destacó el ambiente «ligero y saludable» dentro del grupo en un momento de alta exigencia antes del torneo.

El exdelantero también subrayó la importancia del respaldo de antiguas figuras a la actual generación, al considerar que su presencia contribuye a transmitir tranquilidad.

Además de Ronaldo y Rivaldo, los también campeones mundiales brasileños Bebeto y Edmílson visitaron esta semana a los actuales jugadores de la selección brasileña en su concentración en Orlando.

«Es bueno sentir el compromiso de los jugadores y compartir experiencias», afirmó.

Asimismo, reiteró que Brasil «siempre será favorito» al título por la calidad de sus futbolistas y la historia del equipo, y defendió que los jugadores deben asumir ese papel ante las altas expectativas de la afición.

Ronaldo, campeón del mundo en 1994 y 2002, aseguró que seguirá apoyando a la selección para que pueda representar al país «de la mejor manera» en la próxima Copa del Mundo. EFE/ir