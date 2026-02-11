Romeo Vásquez puede entregarse a la justicia hondureña en próximos días, revela su hijo

Tegucigalpa – El general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, por quien se ofrece una recompensa de 35 millones de lempiras, se podría entregar a la justicia hondureña en los próximos días, reveló hoy su hijo Jesús Vásquez.

– Al CN remitieron un proyecto de amnistía política para los generales acusados por crimen de Isis Obed, así como para otros civiles imputados por terrorismo.

El hijo del general dijo que lo único que quieren es justicia y que se sigan los debidos procesos.

En ese orden, acentuó que se debe retirar la orden de captura en contra de su papá.

Sí eso sucede, el general Romeo Vásquez se puede entregar a la justicia en los próximos días.

Insistió que ellos -como familia- solo buscan justicia y que se sigan los debidos procesos para poder demostrar la inocencia del general Vásquez Velásquez.

Romeo Vásquez es acusado por el asesinato de Isis Obed Murillo y tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala durante las protestas tras el golpe de Estado de 2009.

La recompensa por su captura comenzó en 500 mil lempiras en marzo de 2025, aumentando progresivamente a 1 millón, 2 millones, 3 millones, 3.5 millones, 5 millones, 10 millones, 15 millones, 20 millones y finalmente ascendió a 35 millones de lempiras.

Pese a ser el hombre más buscado ha publicado varios videos desde una montaña donde dice se refugió de la persecución política en Honduras.

No obstante, Jesús Velásquez también reveló que su padre ya bajó de la montaña y que se encuentra “más cerca de lo que se piensa”. (RO)