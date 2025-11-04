Romeo Vásquez llama a votar por Honduras y no por colores políticos

Tegucigalpa – A 25 días de las elecciones generales y desde la clandestinidad, el general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, llamó este martes a los hondureños a que voten pensando en Honduras.

A través de un video-mensaje, el exjefe del Estado Mayor Conjunto, preguntó a los votantes hondureños si están listos para ejercer el sufragio el próximo 30 de noviembre.

“Honduras nos necesita unidos, no es momento de pelear por colores, ni por partidos. Es momento de pensar en la patria”, exhortó.

Vásquez Velásquez, quien se encuentra prófugo de la justicia, destacó que los pueblos que no defienden su Constitución ni su democracia, terminan perdiéndola, y puso como ejemplo los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde dijo todo inició con división, egoísmos y silencio.

“A los líderes democráticos les digo, solo uno puede ganar, pero Honduras solo gana si todos se unen. Y al pueblo hondureño le digo, cuando llegue el momento, no pienses en partidos, piensa en Honduras, vota con amor por la patria y por el futuro de tus hijos”. VC