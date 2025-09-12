Romeo Vásquez llama a los jóvenes a no dejarse engañar por Libre y que las elecciones es la oportunidad de salvar a Honduras

Tegucigalpa – El exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, llamó este viernes a los jóvenes que las elecciones generales es la oportunidad de salvar a Honduras del socialismo.

Exhortó a los jóvenes que son miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre) que el 30 de noviembre es el día para salvar el país.

Señaló que los jóvenes han sido manipulados por el Partido Libre y que ya no deben seguir dejándose engañar por los socialistas.

Vásquez mencionó el caso de los jóvenes en Nepal donde los jóvenes empezaron a protestar contra el gobierno que provocó la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli.

Subrayó que Honduras es un país para todos los hondureños y que se debe luchar por la libertad. AG