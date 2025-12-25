Romeo Vásquez felicita a Nasry Asfura y afirma que ganó la democracia

Tegucigalpa– El general en condición de Retiro, Romeo Vásquez felicitó al presidente electo Nasry Asfura y afirmó que ganó la democracia.

A través de un nuevo video, Vasquez felicitó a Nasry Asfura como vencedor del proceso electoral general.

“Su triunfo representa la voluntad soberana del pueblo, ganó la democracia, ganó Honduras, ganamos todos”, afirmó.

Dijo que confía en su compromiso y su cercanía con el pueblo que necesita paz, trabajo y esperanza.

“Que Dios lo guíe en esta gran responsabilidad por el bien de la nación”, apuntó. IR