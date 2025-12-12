Romeo Vásquez advierte que “quieren hacer un magnicidio en Honduras”

Tegucigalpa– El exjerarca de las Fuerzas Armadas en un nuevo video publicado a través de redes, señaló que tiene información de inteligencia que se quiere hacer un magnicidio.

“Por eso dice el Himno Nacional, serán muchos Honduras tus muertos, pero todos caerán con honor, estoy listo para ofrendar mi vida en defensa de Honduras”, sostuvo.

Agregó que según información de inteligencia se está planeando cometer un magnicidio.

El general en condición de retiro, quien se encuentra escondido en un lugar del país tras declarar persecución política frecuentemente postea videos o textos dando a conocer información o respondiendo al acontecer del país.

Las autoridades de seguridad ofrecen una recompensa de 35 millones de lempiras por información sobre paradero de Vásquez Velásquez. IR