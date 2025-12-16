Romeo Santos y Prince Royce anuncian su gira ‘Mejor tarde que nunca’ en EEUU en 2026

Miami (EEUU) – Las estrellas de la bachata Romeo Santos y Prince Royce anunciaron el comienzo de su gira ‘Mejor tarde que nunca’ el próximo abril en Estados Unidos, que contará con 25 fechas y pasará por 14 estados.

Será la primera gira conjunta de ambos artistas estadounidenses de origen dominicano, autores del álbum a dúo ‘Mejor tarde que nunca’ que fue lanzado el pasado 28 de noviembre y que debutó en el número uno de las listas globales de la plataforma Spotify.

Un breve video publicado en las redes sociales de Santos y Royce sirvió para oficializar el arranque de la gira, que comenzará el 1 de abril en el Fiserv Forum de Milwaukee y culminará el 24 de mayo en el Toyota Arena de Ontario, en California.

En total, los dos cantantes pisarán 25 escenarios en 25 ciudades distintas repartidas por 11 estados.

Su álbum ha sido aclamado por suponer una colaboración histórica entre dos de los mayores exponente de la bachata.

Entre sus principales éxitos figuran temas como ‘Estocolmo’, una balada que explora el sentimiento posesivo y la negación tras una ruptura, ‘Lokita por mi’, una bachata romántica de letras profundas, o ‘Ay! San Miguel’, que destaca por su ritmo.

Ambos artistas ofrecieron un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York el pasado 27 de noviembre donde ya habían dejado entrever la posibilidad de una gira el próximo año. JS