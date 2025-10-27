Romeo dice a Roosevelt que no siga llevándose de encuentro a la institución castrense

Tegucigalpa– El general en condición de retiro, Romeo Vásquez dijo este lunes que el general Roosevelt Hernández solo está pensando en complacer al régimen del familión y se está llevando de encuentro a la institución armada.

“General Rossevelt Hernández usted está por terminar su mandato, salga con honor y no siga llevándose de encuentro a la institución armada”, manifestó.

Agregó que «pretender complacer al régimen del familión pidiendo las actas presidenciales, usted sabe que es ilegal y todos lo saben, eso solo demuestra que quieren usar a las FF.AA. para legalizar un fraude al estilo Venezuela”.

Romeo hizo un llamado a los soldados a no prestarse a jugadas que manchan la institución.

Sostuvo que las Fuerzas Armadas existen para servir a la patria, no a quienes se aferran al poder.

“Honduras no quiere cómplices y tiranos, quiere verdad, libertad y justicia, despierta pueblo que nadie se robe tu futuro con mentiras y con miedo, con la fe puesta en Dios sigamos la lucha, que viva Honduras”, cerró en su nuevo video Vásquez Velásquez. IR