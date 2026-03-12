Crítica de las expectativas racionales

Roldán Duarte Maradiaga

Tegucigalpa. – La hipótesis de las «expectativas racionales» y la noción más amplia de que los agentes económicos siempre actúan de forma perfectamente racional han dominado buena parte de la teoría macroeconómica formal durante décadas. Sin embargo, aunque estas ideas ofrecieron poderosas herramientas matemáticas y una elegante coherencia interna, presentan numerosas limitaciones teóricas y empíricas que las hacen insuficientes como descripción completa del comportamiento económico real.

En primer lugar, la premisa de que los individuos poseen información completa o, cuando menos, que forman expectativas iguales a la esperanza condicional del modelo correcto, presupone una capacidad cognitiva y computacional que está muy por encima de lo que muestran la mayoría de los agentes reales. Las decisiones económicas se toman en contextos de incertidumbre profunda, información fragmentaria y costos de procesamiento; una persona o una empresa no calculan, en la práctica, esperanza condicionales de distribuciones desconocidas ni resuelven modelos de equilibrio general en su cabeza. Esto sugiere que modelos que incorporan límites cognitivos —lo que Herbert Simon denominó «racionalidad limitada»— ofrecen una representación más verosímil de la conducta humana.

En segundo lugar, existe abundante evidencia empírica que contradice la suposición de racionalidad perfecta. Experimentos de laboratorio y estudios de campo han documentado sistemáticamente sesgos cognitivos —como la sobreconfianza, la aversión a la pérdida, el pensamiento de grupo y heurísticos de juicio— que alteran la toma de decisiones económicas. Los trabajos de investigadores como Daniel Kahneman y Amos Tversky, por ejemplo, mostraron que las elecciones reales a menudo se desvían de los predicados de la teoría esperada-valor y que esos desvíos siguen patrones recurrentes y predecibles. Si las expectativas fueran verdaderamente «racionales» en el sentido técnico, no esperaríamos ver fenómenos como burbujas especulativas, pánicos bancarios o la persistencia de errores sistemáticos en las previsiones macroeconómicas.

Un tercer punto crítico es la fragilidad ante la especificación del modelo. La definición técnica de expectativas racionales depende de que el «modelo correcto» esté especificado, es decir, que el economista conozca la verdadera estructura de la economía y la sepa comunicar y trasladar a los agentes económicos. En entornos reales, los modelos son, en el mejor de los casos, aproximaciones. Cuando los modelos están equivocados —por omisión de fricciones institucionales, por cambios estructurales o por choques imprevistos— las predicciones basadas en expectativas racionales pueden fallar estrepitosamente. Esta dependencia hace que la hipótesis sea menos una explicación empírica y más una construcción matemática sensible a supuestos arbitrarios.

Además, la homogeneidad que suele asociarse a la hipótesis —agentes con información y procesos de decisión idénticos— borra la heterogeneidad observada en la realidad: distintos agentes tienen distintos niveles de información, distintos objetivos, distintos horizontes temporales y distintas capacidades de aprendizaje. La heterogeneidad no es un detalle menor: contribuye a la formación de precios, a la volatilidad de mercados y a la dinámica macroeconómica, y puede producir equilibrios múltiples o patrones agregados que la teoría de expectativas racionales homogéneas no captura.

En términos de política económica, asumir que todos los agentes son perfectamente racionales puede llevar a recomendaciones ineficaces o incluso dañinas. Modelos que ignoran cómo la gente aprende o se adapta pueden subestimar los efectos de la incertidumbre, de la comunicación pública y de las instituciones; por ejemplo, las políticas que dependen exclusivamente de señales administrativas pueden fallar si los agentes procesan o interpretan esas señales de manera heterogénea o errónea.

Frente a estas limitaciones caben alternativas metodológicas y conceptuales: incorporar racionalidad acotada, modelos de aprendizaje adaptativo, frameworks de economía conductual, modelos basados en agentes que permiten heterogeneidad y redes de interacción, o enfoques con información ruidosa. Estas aproximaciones no buscan reemplazar por completo la coherencia de los modelos basados en expectativas racionales, sino enriquecer el repertorio teórico con supuestos más realistas sobre cómo las personas procesan información, aprenden y toman decisiones bajo complejidad. En suma, la hipótesis de expectativas racionales ha sido valiosa como ideal teórico, pero su aplicación acrítica oculta fricciones, sesgos y heterogeneidades esenciales; una teoría económica que aspire a explicar y guiar la realidad debe reconocer y modelar esas limitaciones.

En política monetaria, por ejemplo, la eficacia de la denominada forward guidance depende crucialmente de la credibilidad del banco central: si una autoridad como la Reserva Federal anuncia que mantendrá tipos bajos en el futuro para estimular la demanda, ese anuncio solo surtirá efecto si los agentes creen que será cumplido; si, por el contrario, los agentes esperan que la autoridad revierta las tasas ante la primera señal de inflación, el estímulo no materializa el gasto previsto y la política fracasa. De manera simétrica, en contextos de trampa de liquidez los recortes de tasa no impulsan el consumo o la inversión porque los agentes, anticipando baja rentabilidad futura o riesgo deflacionario, prefieren ahorrar; este tipo de reacción muestra que la simple mecánica de «bajar la tasa para subir la demanda» implícita en modelos con expectativas racionales, puede quedar rota por las creencias agregadas y por la falta de canales de transmisión efectivos.

En política crediticia, programas diseñados para ampliar el crédito mediante garantías o rescates pueden producir resultados opuestos si los agentes —bancos, prestatarios o inversores— ajustan sus expectativas estratégicamente. Por ejemplo, garantías de préstamos o rescates implícitos pueden generar riesgo moral: si las entidades esperan que serán rescatadas en caso de pérdidas, tenderán a relajar sus criterios de crédito, disparando burbujas de activos y acumulando fragilidad sistémica. Además, en procesos de recapitalización bancario, si los depositantes y contrapartes esperan que la intervención no alcanzará (o que habrá pérdidas fiscales futuras), pueden precipitar salidas de depósitos o congelamiento del crédito, minando el propósito de la política. Casos históricos muestran que la intervención pública sin credibilidad o sin una comunicación y diseño creíbles puede amplificar la desconfianza en lugar de restaurarla.

En política cambiaria, la interacción entre expectativas y compromiso institucional resulta especialmente visible: un régimen de tipo de cambio fijo o de «currency board» es sostenible solo si el mercado cree que la autoridad defenderá la paridad. Cuando esa creencia se quiebra, las apuestas especulativas pueden desmontar la defensa en cuestión de días. El colapso del régimen de convertibilidad en Argentina, supervisado por el Banco Central de la República Argentina, muestra como las políticas cambiarias ancladas pueden transformar vulnerabilidades en crisis abiertas, a menudo en interacción con decisiones de política que no incorporaron adecuadamente la formación de expectativas.

En resumen, las expectativas racionales son un útil ideal teórico pero insuficiente en la práctica; cuando las expectativas están mal formadas, desancladas o son heterogéneas, políticas monetarias, crediticias y cambiarias pueden fracasar o incluso agravar crisis. Por ello, la política económica debe combinar reglas creíbles, buena comunicación, mecanismos de aprendizaje y medidas microprudenciales que reconozcan límites cognitivos e información imperfecta.