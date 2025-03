Rolando Josué Sánchez nunca laboró ni realizo trámites en la OABI, defiende su director

Tegucigalpa – El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Antonio Zelaya, manifestó que el ciudadano Rolando Josué Sánchez nunca laboró ni ha realizado trámites en la institución.

Argumentó que este ciudadano no puede hacer trámites en la OABI porque no es un abogado.

“Yo no conozco a ese muchacho, jamás lo he visto, nunca ha venido a la OABI, tengo la constancia que jamás ha laborado en esta institución, tampoco ha llevado ningún trámite porque no es abogado”, declaró Zelaya.

Comentó que vio la publicación del abogado Carlos Chajtur de las supuestas vinculaciones de alias “El Sobrino” en la Secretaría de Seguridad, Instituto de la Propiedad (IP) y la Comisión Permanente de Contingencia (Copeco).

En ese sentido, indicó que se debe verificar si esta persona sustrajo información de estas tres instituciones y quienes estaban a cargo cuando supuestamente sucedió el hecho.

El director de la OABI aseguró que cuando asumió el cargo, inició investigaciones y presentó la denuncia ante la autoridad competente.

Constantemente hemos presentado denuncias para que se investigue, se abra líneas de investigación y cuando se concluya se proceda respecto a la normativa penal, mencionó.

A Rolando Josué Sánchez se le considera cabecilla de una estructura criminal vinculado con el crimen del empresario Franklin Villeda en el departamento de Cortés. AG