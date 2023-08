Rodrygo detalla cómo sedujo al Real Madrid y se olvidó del Barcelona

São Paulo – El delantero brasileño Rodrygo Goes reveló los detalles de cómo llamó la atención del Real Madrid y descartó una oferta del Barcelona, con el que estaba «prácticamente todo cerrado», y se quejó del «odio» que despierta el club blanco entre la afición de otros equipos.

El extremo de 22 años afirmó en una entrevista con el portal Ge que «solo faltaba firmar» con el Barcelona, pero que prefirió esperar al conjunto merengue que, por aquel entonces, no terminaba de llamar a su puerta.

«Le preguntaba a mi padre: ‘¿Nada del Real Madrid?’ Llegaban propuestas de todos los equipos y nada del Madrid. Ahí le pedí que esperara al fin de semana porque teníamos un partido contra el Vitória y le dije: ‘Me voy a salir en ese partido y el Real Madrid lo va a ver», recordó.

Cuenta que su padre se enojó porque tenían una buena «oferta del Barcelona encima de la mesa» para jugar al lado del astro argentino Lionel Messi, pero al final terminó cediendo a los deseos de su hijo y «esperó».

En el encuentro contra el Vitória marcó tres goles y dio una asistencia y en ese momento apareció el Real Madrid.

«Durante el partido el Real Madrid llamó a mi padre y ni siquiera tuvo que hacerle una oferta. Solo le preguntaron si quería ir y mi padre ya sabía mi respuesta», narró.

Según Rodrygo, al día siguiente estaba descansando, jugando a la videoconsola, y su padre entró en su cuarto con una camiseta del Real Madrid y otra del Barcelona.

«Tomó las dos camisetas, me las tiró y me dijo: ‘Ahora eliges tú’. No lo entendí, pero ni siquiera tuve que pensarlo, fue el Madrid», indicó.

ANTIMADRIDISMO

Rodrygo desembarcó en el Real Madrid en 2019 y ya ha ganado todos los grandes títulos posibles con el equipo merengue.

Reconoció que «hay mucha presión» por parte de la prensa, a la que dividió entre los que «apoyan bastante al Real Madrid» y los que «todo el tiempo martillean» al equipo.

«Nadie va a estar atacando siempre al Atlético de Madrid, pero el que no es del Madrid siempre está en contra. Nos sentimos un poco odiados. Tenemos nuestros aficionados, pero para los que no lo apoyan, no es un club cualquiera, es odiado», aseveró.

También criticó que una parte de los medios solo están preocupados con los clics, algo que, a su juicio, «genera conflicto».

«Si tuvieran empatía y pensasen en el prójimo, la relación sería muy buena», aunque «hay mucha gente buena en la prensa».

ELOGIOS A FLORENTINO Y ANCELOTTI

Rodrygo se deshizo en elogios hacia el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, de quien dijo que fue una de las figuras que más le «sorprendió por todo el poder que tiene y por la forma que trata a todo el mundo», «siempre atento y gentil».

Del técnico Carlo Ancelotti, reiteró que es un «fenómeno» y garantizó que el entrenador italiano está centrado en el Real Madrid, después de que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) diera por seguro que dirigirá la Canarinha a partir de julio de 2024.

En este sentido, Rodrygo advirtió que puede «ser una temporada complicada» porque cuando pierdan, «dirán que el entrenador está pensando en otra cosa».

«Sabemos que no es así, pero es lo que dirán», indicó. JS