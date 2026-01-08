Rodríguez defiende las relaciones energéticas de Venezuela y alerta de tiempos «delicados»

Caracas – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió este miércoles la cooperación energética de su país con el mundo y alertó de que la nación caribeña «vive momentos muy delicados para su estabilidad política», luego de la «agresión militar» de Estados Unidos y la captura del mandatario, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

En una reunión con una comisión del recién instalado Parlamento, de mayoría chavista, Rodríguez dijo que las relaciones económicas de su país, así como las geopolíticas, están «diversificadas», y defendió que la nación suramericana puede tener vínculos con «este hemisferio», con Asia, África, Medio Oriente y con Europa.

«Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica esté muy bien determinada en contratos comerciales, esa es nuestra postura», expresó.

Las declaraciones de Rodríguez se dan luego de que la cadena ABC informara que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha comunicado a Rodríguez que Venezuela deberá cumplir con finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo.

Rodríguez también alertó de que su país vive momentos «muy delicados» y llamó «a todos los factores políticos» a «sanar lo que han sido las consecuencias del extremismo y del fascismo en Venezuela».

«Hay que sanar esas heridas que tiene nuestra sociedad y la herida que dejó muy profunda en nuestro pueblo el ataque del 3 de enero, que fue impulsado, solicitado, apoyado y respaldado por el extremismo», indicó en sus declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, pidió a los diputados «trabajar en unión nacional para que Venezuela, en este momento complejo de horas peligrosas, avance hacia un porvenir de desarrollo, de paz y de tranquilidad en soberanía para garantizar el futuro».

La mandataria encargada dijo que el ataque estadounidense supone «una mancha» en las relaciones entre Caracas y Washington, sin vínculos diplomáticos desde 2019, aunque resaltó que «no es extraordinario ni irregular» sus lazos comerciales.

En ese sentido, indicó que hoy el 27 % de las exportaciones venezolanas tiene como destino EEUU.

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó este miércoles que negocia la venta de «volúmenes» de crudo, después de que Trump asegurara el miércoles que el Ejecutivo de Caracas está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo para que EEUU los procese y comercialice. EFE