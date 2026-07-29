Rodrigo Wong Arévalo se pronuncia satisfecho con requerimiento a Roosevelt Hernández

Tegucigalpa – El periodista Rodrigo Wong Arévalo expresó su satisfacción por la actuación del Ministerio Público tras la presentación del requerimiento fiscal contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, al considerar que la decisión refleja el funcionamiento independiente de las instituciones del Estado.

– Señaló que el requerimiento fiscal representa apenas el inicio del proceso judicial y pidió que se respete el debido proceso.

Wong Arévalo externó que, como periodista y ciudadano, observa con satisfacción que el Ministerio Público está cumpliendo con su papel de defender la legalidad y garantizar el respeto a las leyes.

Afirmó que durante los últimos cuatro años las instituciones estuvieron «cooptadas», mientras que ahora, según su criterio, el ente acusador está actuando con independencia.

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El veterano comunicador sostuvo que Roosevelt Hernández incurrió en una serie de actuaciones que, a su juicio, afectaron el proceso democrático del país, al señalar que durante su gestión como jefe militar se registraron acciones que buscaron obstaculizar las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025 y retrasar la declaratoria oficial de los comicios, situación que calificó como un riesgo para la estabilidad democrática.

Asimismo, recordó que fue uno de los periodistas que denunció públicamente las publicaciones difundidas desde medios institucionales de las Fuerzas Armadas, las cuales consideró ofensivas contra miembros de la prensa.

Añadió que toda la comunicación oficial de la institución castrense debía contar con la aprobación del entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, por lo que, a su criterio, existe responsabilidad sobre esos contenidos.

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En relación con el incidente ocurrido en el Golfo de Fonseca entre embarcaciones de Honduras y El Salvador, Wong Arévalo afirmó que la reacción de Hernández fue desproporcionada, pese a que, según indicó, las autoridades salvadoreñas habían ofrecido disculpas por el percance.

En su opinión, una escalada del conflicto pudo haber afectado el desarrollo del proceso electoral.

Señaló que el requerimiento fiscal representa apenas el inicio del proceso judicial y pidió que se respete el debido proceso.

Agregó que, además de las denuncias presentadas por periodistas, existen otros elementos de prueba aportados por integrantes del Consejo Nacional Electoral que, según dijo, deberán ser valorados por las autoridades competentes durante el desarrollo del caso. IR