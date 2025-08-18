Rodrigo Paz dice que «la final» de las elecciones se debe ganar en dos meses en Bolivia

La Paz.- El senador opositor Rodrigo Paz Pereira, que lidera los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre las elecciones generales en Bolivia, afirmó este domingo que todavía «queda una final por jugar que se definirá en dos meses», tras confirmarse su pase a una inédita segunda vuelta frente al expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga.

«No hemos ganado nada, tenemos el derecho a jugar una final que se tiene que ganar de aquí a dos meses. Yo tengo un dicho, nada se gana hasta que se gana, hasta que haya la firma de la victoria», aseguró Paz en una conferencia de prensa que dio en la calle, en pleno centro de la ciudad de La Paz.

Agradeció a todos los que hicieron posible que se escuche la voz «de los que no teníamos voz», porque «resulta que hay una Bolivia que no se la toma en cuenta y ahora está presente».

«Lo que queremos es reconstruir la reconciliación de la patria, la producción de la patria, queremos retomar la fuerza productiva, necesitamos estabilizar y generar gobernabilidad, y generar un cambio en la economía para que sea de la gente y no del Estado», aseguró Paz.

Señaló que con estos resultados, Bolivia no solo pide un cambio de Gobierno, «sino un cambio del sistema político, para que sea fácil representar las necesidades», por lo que adelantó que luchará «para que las grandes mayorías» tengan prioridad.

«Quiero agradecer a los nueve departamentos porque esto es el inicio de una gran victoria, de una gran transformación, cuando la gente se moviliza de esta manera tenemos que reconocer que ya no es un problema de un candidato, ahora hay que entender que son las inmensas mayorías que quieren expresar su fuerza y un cambio renovador en la patria», mencionó.

El senador votó esta jornada en la región de Tarija (sur) y llegó a La Paz para esperar los resultados parciales de los comicios.

Por su parte, su acompañante de dupla, el expolicía Edman Lara, emitió temprano su voto en la región oriental de Santa Cruz y lideró uno de los grupos que controló el conteo de votos en algunos centros de votación.

Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo un 32,2 % de los votos válidos, según los datos preliminares de TSE con el 92 % de las actas computadas, mientras que Quiroga de alianza Libre alcanzó el 26,9 % de los votos, y ambos disputarán la segunda vuelta para la Presidencia de Bolivia el 19 de octubre. EFE/ir