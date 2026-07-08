Rodrigo De Paul y Muller se unen a la lista de estrellas de la MLS para el ‘All-Star 2026’

Miami (EE.UU.).– Rodrigo De Paul, jugador del Inter Miami, y Thomas Muller, del Vancouver Whitecaps, se unirán al plantel de la Major League Soccer (MLS) que se enfrentará a las figuras de la Liga MX el próximo 29 de julio en Charlotte con motivo del ‘All-Star 2026’.

La MLS completó este miércoles la lista de seleccionados para ese partido, para el que ya habían sido designados como titulares otras estrellas como Lionel Messi, el surcoreano Heung Min Son y el hondureño Andy Najar.

Además de De Paul o Muller, el entrenador del Charlotte FC, que dirigirá al combinado de la MLS en el encuentro, eligió a otros nombres destacados de la liga como los españoles Pep Biel y Carles Gil, el brasileño Evander y el croata Petar Musa.

También convocó al defensa caboverdiano Steven Moreira, quien viene de hacer historia con su selección en el Mundial.

El comisionado de la MLS, Don Garber, participó en la elección de dos jugadores: el delantero del San Diego FC, Anders Dreyer, y el defensa canadiense del Toronto FC, Richie Laryea.

El MLS All-Star Game 2026 enfrentará a los All-Star de la MLS contra un equipo de estrellas de la principal liga de fútbol de México, la LIGA MX, el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium del Charlotte FC.

El combinado de Estados Unidos y Canadá se impuso al mexicano (3-1) el año pasado en Texas, mientras que en 2024 la victoria fue para el conjunto de la Liga MX por 4-1 en Ohio.

El último ‘All-Star’ estuvo marcado por la ausencia del argentino Lionel Messi y del español Jordi Alba, pese a que ambos fueron convocados, lo que provocó que la MLS les impusiera un partido de sanción con el Inter Miami al entender que no estaba justificada su falta.

.

Esta es la lista de jugadores seleccionados:

. Portero: Maxime Crépeau (Orlando City), Matt Freese (New York City FC), Brian Schwake (Nashville SC)

. Defensas: Max Arfsten (Columbus Crew), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Richie Laryea (Toronto FC), Anthony Markanich (Minnesota United FC), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC), Steven Moreira (Columbus Crew), Daniel Munie (San Jose Earthquakes), Andy Najar (Nashville SC), Jackson Ragen (Seattle Sounders FC), Tim Ream (Charlotte FC).

. Centrocampistas: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC), Pep Biel (Charlotte FC), Rodrigo De Paul (Inter Miami CF), Evander (FC Cincinnati), Carles Gil (New England Revolution), Zavier Gozo (Real Salt Lake), Hany Mukhtar (Nashville SC), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps FC), Ashley Westwood (Charlotte FC).

. Delanteros: Hugo Cuypers (Chicago Fire FC), Anders Dreyer (San Diego FC), Julian Hall (New York Red Bulls), Son Heung-Min (LAFC), Lionel Messi (Inter Miami CF), Petar Musa (FC Dallas) y Sam Surridge (Nashville SC). EFE/ir