Rodri: «Estamos cerca de ir a la huelga»

Londres – Rodrigo Hernández, centrocampista del Manchester City, aseguró que los futbolistas están «cerca de ir a la huelga» por el número de partidos que se juegan en la actualidad y lo congestionado del calendario.

«Sí, creo que estamos cerca de eso», dijo el centrocampista español, al ser preguntado sobre la posibilidad de que los jugadores vayan a la huelga.

Rodri, ganador de la Premier League y la Eurocopa la temporada pasada, se perdió la pretemporada y los primeros partidos de este curso por un problema en los isquiotibiales que sufrió en la final del torneo continental contra Inglaterra.

«Creo que si le preguntas a cualquier futbolista, te dirá lo mismo. No es solo la opinión de Rodri. Creo que es una opinión de los jugadores y, si sigue esto así, llegará un momento en el que no haya otra opción. No sé lo que va a pasar, pero sí que es algo que nos preocupa porque somos nosotros los que lo sufrimos», señaló.

Según la asociación de futbolistas FIFPRO, Bellingham, a sus 21 años, ha jugado el doble de minutos que David Beckham a su misma edad, mientras que Cristian Romero, central del Tottenham Hotspur, viajó 170.000 kilómetros el curso pasado pese a que los ‘Spurs’ no jugaron competición europea.

El mismo informe de FIFPRO, desvelado hace unas semanas, apunta que las perspectivas para las temporadas 2024-25 y 2025-26 son de una mayor congestión de partidos debido a la expansión de las competiciones internacionales.

Alisson Becker, portero del Liverpool, se quejó en la misma línea antes del partido contra el Milan este martes.

«Nadie pregunta a los jugadores qué piensan sobre jugar más partidos. Quizás nuestra opinión no importa, pero todo el mundo sabe lo que pensamos de jugar más. Todos están cansados de eso», destacó. EFE