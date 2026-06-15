Rodri: “Es cuestión de mejorar el acierto”

Madrid– Rodrigo Hernández, centrocampista de la selección española, aseguró este lunes, tras el 0-0 contra Cabo Verde en el debut del Mundial 2026, que “es cuestión de mejorar el acierto” sobre la portería contraria.

“No ha podido ser. Poco que reprochar. Sabíamos que era un partido de paciencia, se han metido atrás muy rápido. Hemos generado, no hemos podido meter al final y es difícil contra un equipo tan físico y replegado. Apenas nos han creado nada”, valoró a ‘TVE’.

Para romper este tipo de defensa, “depende de la inspiración del jugador”.

“Que estemos acertados. Esto también es fútbol, el equipo lo ha intentado, creo que hemos tenido fluidez, es cuestión de ajustar esas acciones que hemos tenido y saber que tienes que meterlas”, abundó. EFE (AD)