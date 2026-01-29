Rodolfo Dumas respalda decisión del nuevo gobierno de regresar al CIADI

Tegucigalpa – El abogado Rodolfo Dumas cuestionó las decisiones adoptadas por el gobierno anterior en relación con el retiro de Honduras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y calificó como acertada la solicitud del nuevo gobierno para reincorporarse a este organismo internacional.

Dumas recordó que cuando Honduras decidió retirarse del CIADI en 2024, su postura fue “clara y contundente” al advertir que se trataba de un error que provocaría un fuerte impacto negativo en la inversión extranjera. Según explicó, el CIADI no es más que una sede arbitral de prestigio internacional, respaldada por los mecanismos del Banco Mundial, que ofrece confianza y seguridad jurídica a los inversionistas.

“El retiro del CIADI fue una decisión impulsada por sesgos ideológicos, sin ningún sustento técnico”, afirmó el abogado, señalando que esa determinación dañó seriamente la imagen del país ante la comunidad internacional. En ese sentido, consideró que el nuevo gobierno hace bien en rectificar lo que calificó como “un grave error”.

El jurista advirtió que Honduras enfrenta actualmente alrededor de 15 demandas multimillonarias ante el organismo de arbitraje, las cuales representan un alto riesgo financiero para el Estado.

Explicó que en estos procesos arbitrales existen dos etapas críticas: la primera ocurre cuando el Estado incumple sus obligaciones, lo que facilita la pérdida de los casos; y la segunda cuando el país no actúa con diligencia en la conformación de su equipo de defensa.

Dumas subrayó que estos litigios son altamente complejos y requieren que las partes designen oportunamente a sus árbitros. No obstante, señaló que existen reportes de que Honduras no ha realizado dichas designaciones en algunos casos, lo que coloca al Estado en una situación de indefensión jurídica.

“Esto es sumamente peligroso, porque estamos hablando de montos multimillonarios que, de perderse, terminarían castigando los fondos del pueblo hondureño, recursos que podrían destinarse a áreas prioritarias como salud y educación”, advirtió.

Ante este panorama, el abogado sostuvo que el nuevo procurador general de la República deberá prestar especial atención a estos procesos, a fin de garantizar que Honduras esté debidamente representada en todos los arbitrajes internacionales en curso.

Finalmente, Dumas consideró que el retorno al organismo también abre la puerta a una mejora en la percepción internacional del país y a la reconstrucción de la confianza perdida entre los inversionistas, uno de los principales factores que, a su juicio, ha afectado negativamente la economía hondureña en los últimos años. LB