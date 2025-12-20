Rodolfo Dumas: Políticos egoístas derrumban economía hondureña en medio de la zozobra poselectoral  

Tegucigalpa – El abogado y líder de opinión hondureño Rodolfo Dumas lanzó una dura crítica en su cuenta de X contra la clase política, a la que acusa de priorizar el egoísmo y la ambición por encima del bien común en medio de la crisis postelectoral que azota al país.

En su publicación, Dumas denuncia el “desgaste extremo” al que los políticos están llevando a Honduras. “Mientras los políticos llevan al país al desgaste extremo, la economía se derrumba. Inversión paralizada, empleos en pausa y confianza perdida. Lo saben y no les importa. El egoísmo y la ambición sin límites se imponen al bien común”, escribió el influyente jurista.

El mensaje de Dumas resuena en un contexto de tensiones postelectorales, donde disputas por los resultados de las elecciones han paralizado instituciones, persecución y acoso a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y generado incertidumbre económica. Expertos coinciden en que la inversión extranjera directa ha caído drásticamente, con sectores como la maquila y el turismo reportando pérdidas significativas por la falta de estabilidad política.

La voz de Dumas se suma a un coro de opiniones calificadas que exigen diálogo urgente para evitar un colapso mayor. (PD)