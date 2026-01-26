Rodolfo Dumas: Nuevo gobierno asume en medio de grandes expectativas y urgentes retos económicos

Tegucigalpa– El abogado Rodolfo Dumas señaló que este martes tomará posesión el nuevo presidente de la República en un contexto de altísimas expectativas, pero también en medio de una compleja situación económica que el país no puede seguir postergando.

Dumas advirtió que Honduras, al igual que otros países de Centroamérica, ha desaprovechado una oportunidad histórica en el nearshoring con el traslado de industrias desde Asia hacia el mercado de Estados Unidos, debido principalmente a problemas de infraestructura, deficiencias en la entrega de energía confiable y estable, altos costos, así como excesiva burocracia en los procesos administrativos.

“Por temas de infraestructura, energía y trámites, Honduras no ha sabido aprovechar esta oportunidad única, lo que nos ha dejado en desventaja frente a otros países de la región”, expresó.

Entre las acciones urgentes que deberá atender el nuevo gobierno, Dumas destacó la problemática de los aranceles que Estados Unidos aplica actualmente a productos hondureños: un 10 % de arancel general y un 25 % en el caso de los arneses, situación que pone en riesgo una industria que emplea a cerca de 10 mil trabajadores. Recordó que países como El Salvador y Guatemala ya lograron superar este obstáculo.

Asimismo, indicó que la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés ha identificado al menos 28 temas prioritarios que deben ser resueltos, entre ellos la ampliación del Régimen de Importación Temporal (RIT), cuya vigencia ya venció y que beneficia a unas 150 empresas, principalmente del sector agroalimentario. Según Dumas, se espera que el Congreso Nacional apruebe esta medida de manera inmediata.

Otros temas pendientes incluyen la aprobación del empleo parcial, una demanda sostenida desde hace cuatro años; la atención urgente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); la recuperación de la gobernanza del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); y la declaratoria de emergencia en el sistema de salud, anuncio que —según Dumas— genera esperanza ante una mora quirúrgica “verdaderamente inaceptable”.

Finalmente, el abogado sostuvo que la ciudadanía espera más que discursos y promesas. “Lo que el pueblo hondureño necesita es un gobierno que funcione, que tome decisiones y que le dé respuestas reales a la población”, cerró.LB