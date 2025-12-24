spot_img
Política

Rodolfo Dumas es importante avanzar en la declaratoria electoral

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El abogado Rodolfo Dumas dijo esta noche que es importante que avance la declaratoria electoral para el bien del país.

“Es un mandato constitucional, todos los sectores políticos deben participar y formar un gobierno de integración y es importante que la nueva administración lo practique”, manifestó.

Señaló que es importante que el Congreso Nacional también logre consensos mínimos y que hay leyes pendientes, reformas electorales que deben de realizarse para que no vuelva a pasar lo mismo que hemos experimentado en esta elección.

Apuntó que el daño que se ha hecho con esta incertidumbre es medible en la economía hondureña. IR

spot_img
spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024