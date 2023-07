Rod Stewart, “Forever Young”, asalta el escenario del festival de Gerona

Gerona (España) – Rod Stewart, “Forever Young” pese a sus 78 años, asaltó el escenario del festival de Cap Roig, en el concierto inaugural de esta edición que se celebra en la localidad española de Palafrugell (Gerona, noreste).

El ritmo de «Just Can’t Get Enough», de Depeche Mode, interrumpido repentinamente por las gaitas escocesas de la tradicional «Scotland The Brave», prepararon el auditorio de Cap Roig para la entrada triunfal de Rod Stewart en la inauguración del festival este viernes.

La estrella del rock respondió con creces a la responsabilidad de levantar el telón del festival, organizado por Clipper’s Live con el impulso de CaixaBank, y el público se vio impelido a cantar cada canción desde el primer momento.

Stewart saltó al escenario, rodeado de jardines y con el mar de fondo, con una energía envidiable, fiel a su melena decolorada y encrespada y su look de dandi que le valió ya en la década de los 60 el mote de Rod the Mod.

El cantante británico iba escoltado por una banda mixta formada por doce miembros, con violines, un arpa, sección de viento y en algunos momentos incluso triple percusión.

Para la primera canción se rodeó solamente de la sección femenina de su banda que, instrumentos colgados al cuello y mirada desafiante, interpretaron “Addicted To Love”. Después tomaron el testigo sus homólogos masculinos, que acompañaron a Rod Stewart para tocar “You Wear it Well”.

A lo largo del concierto y ya con toda la banda poblando el escenario, Stewart evocó sus tiempos pasados con canciones como «Ooh La La», de su etapa inicial con Faces.

También hubo momentos para el recuerdo con canciones dedicadas a Christine McVie (I’d Rather Go Blind) o Jeff Beck (People Get Ready), compañeros de generación y fallecidos recientemente. Además, presentó versiones de Cat Stevens (The First Cut Is The Deepest), Tom Waits (Downtown Train) o el clásico de Crazy Horse ‘I Don’t Want To Talk About It’.

Cuando llegó el turno de “For Ever Young”, los jardines de Cap Roig se volvieron un lugar aún más idílico y el público se volcó para ayudar a Stewart con este gran clásico, que interpretó con pequeños interludios de música celta, reivindicando sus orígenes.

Para «Tonight I’m Yours (Don’t Hurt Me)», el británico también recibió un inestimable apoyo del auditorio, que no aminoró en ningún momento su complicidad con el cantante. Tampoco faltó a la cita «Maggie May», reinterpretada en un formato folk, también con tintes celtas.

Los sintetizadores de canciones como «Young Turks» y la actitud todavía chulesca de Stewart transportaron al público de Cap Roig a los años 80 y la mayoría de los asistentes no pudieron evitar mover por lo menos la cabeza.

Encarando la recta final del concierto, Rod Stewart se encontró rodeado de sus músicos, sentados en taburetes, y, en este ambiente más íntimo, regaló a sus fieles «Tonight’s The Night (Gonna Be Alright)» o «Have I Told You Lately».

Pese a sus casi ocho décadas, su voz continúa brotando quebrada e inconfundible y con el mismo sentimiento.

Para el imprescindible «Da Ya Think I’m Sexy?», ya en el remate, el escenario se llenó de balones de fútbol que él y su banda dispararon al público. Stewart la interpretó enfundado en un traje de lentejuelas en un concierto en que no faltaron los cambios de vestuario ni la espectacularidad.

Y para la última canción, «Sailing’», su segundo gran éxito mundial, él y su banda, convertida en tripulación, se cubrieron la cabeza con un gorro de capitán. Antes de bajarse del escenario, el artista incluso firmó una autógrafo a los fans de primera fila.

En suma, la inauguración dejó el pabellón en lo más alto para el resto del festival, que continúa este sábado con la actuación de Ara Mailikian y sigue el domingo con Sebastián Yatra.

Ya se han vendido más del 80 % de las entradas para todas las propuestas de Cap Roig, que concluirá el 19 de agosto con un concierto de David Bisbal. JS