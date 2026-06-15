Rod Stewart, criticado en redes por cancelar concierto e ir luego a un partido del Mundial

Nueva York – Las críticas a la estrella del rock Rod Stewart no han cesado desde que canceló un concierto en California aduciendo una laringitis y, horas más tarde, acudir a un partido del Mundial junto a dos de sus hijos en Massachusetts.

Stewart, de 81 años, tenía previsto un concierto el pasado sábado en Chula Vista, California, como parte de su gira ‘One Last Time Tour’, pero lo canceló en la víspera por «un diagnóstico de una infección aguda de las vías respiratorias superiores que ha provocado laringitis», recoge la revista People.

Sin embargo, al día siguiente el artista publicó un video en la red social Instagram mientras viajaba en un avión privado junto a sus hijos Liam, de 31 años, y Alistair, de 20, para ver el partido entre Escocia y Haití, en la ciudad de Boston.

«Aquí estamos, volando a Boston para ver a Escocia en el Mundial. Han pasado 28 años, así que a estos chicos les he hablado de ello, pero nunca han ido. Yo he asistido a siete Mundiales», indica el cantante en el video.

«Sin Escocia no hay fiesta», dicen luego los tres al finalizar el video. Posteriormente, Stewart -cuyo padre es escocés- fue visto y captado en imágenes de pie levantando los brazos celebrando el triunfo de Escocia, que ganó 1-0.

Las reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar y continuaban aún hoy lunes.

«Demasiado enfermo para tocar en un concierto, pero lo suficientemente sano como para beber y gritar en un partido de fútbol. Patético», señalaban algunos usuarios en Instagram.

«¡Es hora de que Rod se jubile! Especialmente cuando la gente paga tanto por un boleto!», criticaba otro usuario.

Otros lo llaman hipócrita por «cancelar un concierto y tener la desfachatez de volar al otro lado del país para un partido de fútbol».

«Claramente, te importan un bledo tus fans», señalan algunos.

Algunos sí salieron en defensa del cantante británico: «Déjenlo tranquilo: tiene 81 años y, aunque hubiera sido mejor con más antelación, estoy seguro de que está siguiendo recomendaciones médicas. Actuar en un concierto no es comparable a asistir a otro evento (ni de lejos)».

El mes pasado, Stewart ya canceló otros conciertos previstos para el 28 y 29 de mayo como parte de su residencia en Las Vegas debido a una sinusitis y recomendaciones de descanso vocal. JS