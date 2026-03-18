Rocío Dúrcal vuelve a los cines en concierto un solo día al cumplirse 20 años de su muerte

Madrid – Con motivo del aniversario de su fallecimiento, del que se cumplen ya dos décadas, Rocío Dúrcal volverá en concierto a cines de España y Latinoamérica el 25 de marzo con el estreno de una versión remasterizada de la producción lanzada en 1991 ‘El concierto… En vivo’.

Será en imagen 4K y sonido 5.1, indicó en una nota de prensa Sony Music, entidad que gestiona su legado musical, y permitirá revivir la primera actuación de la llamada «reina de las rancheras» o «la española más mexicana» en el Auditorio Nacional de México, en la que cantó algunos de sus mayores éxitos, como ‘La gata bajo la lluvia’ o ‘Amor eterno’, y con la colaboración de grandes figuras como Juan Gabriel y Enrique Guzmán.

«No se nos ocurre mejor manera de rendirle homenaje, ahora que se cumplen 20 años de su partida, que invitando a los fans a revivir este concierto único en la gran pantalla, con un audio y vídeo mejorados, y poder cantar todos sus grandes éxitos junto a ella», señalaron las hijas de la artista, Shaila y Carmen, en declaraciones recogidas por la oficina de prensa.

Distinguida con el Latin Grammy a la Excelencia Musical, Rocío Dúrcal cuenta aún a día de hoy con más de 9,7 millones de oyentes mensuales en Spotify gracias a un legado de más de 20 álbumes, de los cuales vendió más de 40 millones de discos, además de participar en más de 20 películas.

El homenaje llega de la mano de Sony Music Vision y Cinépolis y las entradas ya se encuentran a la venta.

Cinépolis, fundada en 1971 en la ciudad mexicana de Morelia, está presente en 18 países de América, Europa y Asia, donde tiene 896 complejos cinematográficos y opera 6.882 salas de cine 100 % digitales.

En México el concierto podrá en verse en más de 200 salas, que se suman a las que lo exhibirán en Colombia (6), Panamá (6), Guatemala (5), Costa Rica (4), El Salvador (2), Honduras (2) y Chile (1), según los datos facilitados por la distribuidora.

«Si ya la disfrutaste en su día… vuelve a hacerlo con esta proyección remasterizada… en alta calidad en la gran pantalla!!Y si no pudiste disfrutarla en concierto… en su pura esencia… ahora es el momento!!», escribió este miércoles su hija Carmen en Instagram. JS