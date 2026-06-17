Roberto Martínez: «No tratamos a Cristiano por su edad»

Houston (EEUU) – El español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, aseguró este miércoles que no trata a Cristiano Ronaldo «por su edad», sino por cómo se siente, y que le dejó en el campo los noventa minutos porque su equipo necesitaba un gol, tras el empate 1-1 de Houston contra Congo en el debut mundialista.

«Vamos paso a paso, el próximo partido es en seis días. No tratamos a Cristiano por su edad, sino por sus sensaciones, por cómo está. En un partido como este, cuando necesitas goles, necesitas a Cristiano en el campo», dijo Martínez en la rueda de prensa posterior al encuentro del NRG Stadium.

Cristiano, de 41 años, disputó los noventa minutos, sin poder evitar el tropiezo de su selección.

«Un Mundial es un torneo en el que esto puede pasar. En 2022, Argentina pierde con Arabia Saudí en el debut y luego gana el Mundial. En 2010 España pierde contra Suiza y luego gana el Mundial. Es un proceso, decir ‘ganar un Mundial’ es una emoción que no ayuda a ganar partidos», consideró Martínez.

«Hoy comenzamos muy, muy bien, con control, llegadas, marcamos en un momento que normalmente ayuda mucho, pero tuvo un efecto contrario. Intentamos mantener el control, dimos oportunidad a Congo de armar contragolpes y perdimos verticalidad», añadió.

Portugal comenzó su camino mundialista con un gris tropiezo contra la de República Democrática de Congo (1-1) en el NRG Stadium de Houston, en el que se derritió tras adelantarse a los seis minutos con un gol de Joao Neves.

Yoane Wissa igualó de cabeza al borde del descanso y Congo, en su regreso al Mundial 52 años después de la última vez, tuvo la mejor oportunidad para llevarse el partido en la reanudación, cuando Cedric Bakambu sacudió un poste.

«Tenemos que mejorar, tenemos que tener autocrítica. Los partidos van por momentos. Nuestra responsabilidad es hacer autocrítica y mejorar. La actitud de los jugadores fue extraordinaria. Nuestra estructura de juego requiere mucha disciplina, tenemos que abrir espacios; hoy, tras el primer gol, no llegamos al último tercio al nivel que necesitamos para hacer diferencia», consideró.

«Ya hablé de la responsabilidad, de la emoción de jugar un Mundial. Hoy las emociones tuvieron un efecto negativo, fue una emoción más que un aspecto técnico y táctico», agregó. EFE