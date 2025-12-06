Roberto Martínez dice que el Colombia-Portugal en Miami será «un partido fantástico»

Washington.- El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, dijo este sábado que el encuentro ante Colombia que se jugará en Miami en el Mundial 2026 será un «partido fantástico», porque en la ciudad «hay una gran pasión y una gran afición por el fútbol».

«(El de Miami ) es un estadio muy latino, donde hay una gran pasión y una gran afición por el fútbol y yo creo que se ha tenido en consideración (al designar esta ciudad para acoger el encuentro)», explicó Martínez en zona mixta al terminar el evento celebrado en Washington para anunciar las horas y las sedes de los juegos del Mundial que se tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

La tercera y definitiva jornada del grupo K enfrentará a Colombia y Portugal, el encuentro de mayor relieve de dicha zona, en el Hard Rock Stadium de Miami el 27 de junio a las 19.30 hora local (23.30 GMT), una hora con la que Martínez también se mostró muy contento de cara a evitar el calor.

«Vi muchos partidos del Mundial de Clubes (disputado este pasado verano en EE.UU.) en Miami y jugar a las 12.00 y jugar a las 15.00 era muy, muy exigente y muy difícil para los jugadores para tener un desempeño físico al máximo nivel», dijo Martínez, que añadió que las 19.30 «es un horario muy bueno para los aficionados y va a ser un partido fantástico»

Portugal jugará sus dos primeros partidos -el primero ante el ganador de la eliminatoria entre Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo y el segundo ante Uzbekistán- en Houston a las 12.00, pero se trata en este caso del NRG, un estadio cubierto y acondicionado.

«Es un torneo muy complejo, pero ha habido un trabajo muy profesional», consideró el técnico, que apuntó que «la logística y la distribución de partidos se ha trabajado mucho» y que «FIFA hecho todo lo posible para tener el mejor torneo».

El entrenador quitó peso al hecho de que el capitán portugués, Cristiano Ronaldo, vaya a disputar un partido crucial ante Colombia en Miami, ciudad donde ahora juega Lionel Messi, el que fuera considerado su gran rival cuando ambos militaban en la liga española.

Martínez dijo que en los partidos que vio en Miami durante el Mundial de Clubes «el origen de los equipos que lo disputaron no importó porque el ambiente fue fantástico».

«Tenemos comunidad portuguesa (en EE.UU.) pero no mucho en esa zona, aunque creo que los aficionados van a viajar bien», concluyó. EFE/ir