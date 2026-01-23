Roberto Martínez: Cristiano es «ejemplo» del «desafío» aceptado por Portugal a su llegada

Madrid.- El seleccionador de fútbol de Portugal, el español Roberto Martínez, puso este viernes como «ejemplo» al líder de ese equipo, Cristiano Ronaldo, de quien dijo que aceptó «el desafío» de una nueva etapa en el combinado nacional a sus órdenes, desde su llegada en 2023 y con vistas al Mundial 2026.

«Empezar de cero es importante cuando alguien llega como seleccionador. Se ha creado un ambiente muy positivo y todos los jugadores han aceptado el desafío. Cristiano (Ronaldo) ha sido un ejemplo. Es un jugador ya no de banda, sino finalizador», resaltó el exfutbolista durante una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) con vistas a la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

El técnico que llevó a Bélgica al tercer puesto en el Mundial de Rusai 2018 consideró que la «calidad» de su nuevo equipo le ha «sorprendido muchísimo», al tiempo que «hace la vida más fácil al seleccionador».

«Es un vestuario con una generación de futbolistas espectaculares. Mi trabajo es no estropear el ingrediente base, la calidad del futbolista portugués», apuntó Martínez, al tiempo que resaltó que «la cadena de formación del futbolista portugués es ejemplar».

El técnico, que inició sus pasos en el fútbol en el Wigan Athletic, es consciente de que Portugal no ha ganado nunca un Mundial, aunque sí la Eurocopa en 2016 y la Liga de Naciones en 2019 y 2025; pero aseguró que «el momento de forma, los jugadores y la ilusión» que tienen les pueden «hacer candidatos para ganar» y que «hay que diferenciar entre candidato y favorito».

Sobre España, primera en el ránking mundial, tuvo buenas palabras y la consideró una de las favoritas para el título, después de ser una de «las ocho que ya han ganado», al haberse alzado con el Mundial de Sudáfrica en 2010.

Consultado sobre la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, el técnico de Balaguer (Lleida) dijo con contundencia que «es el fútbol moderno».

«A mí no me gusta que entrenadores no puedan tener tiempo para ejercitar su trabajo. Pasa en el Madrid y en clubes de exigencia. Es acostumbrarse y entender la corriente moderna de lo que es el fútbol, hoy en día no hay margen de error y no se espera que haya paciencia», apuntó. EFE/ir