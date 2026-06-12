Roberto Martínez asegura que Portugal «está preparado» para conquistar su primer Mundial

Lisboa– El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró este viernes que su equipo está «preparado» para afrontar el Mundial de 2026 y prometió que el combinado portugués dará «todo» sobre el terreno de juego para intentar conquistar por primera vez el título mundial.

En una comparecencia ante la prensa en Lisboa antes de que la expedición portuguesa viaje en las próximas horas a Miami (Estados Unidos), donde establecerá su base de operaciones durante la primera fase del torneo, Martínez destacó el estado físico y anímico de sus jugadores y la confianza con la que afrontan la competición.

«Tenemos a los veintisiete jugadores aptos. Todos están preparados y todos tienen un entusiasmo muy elevado. Estamos preparados», afirmó el técnico español.

Martínez subrayó que Portugal combina «mucho talento» con una fuerte responsabilidad colectiva y resaltó el compromiso de los futbolistas con la selección.

«Tenemos un grupo de jugadores muy talentosos. El talento, junto con la actitud, el foco y la responsabilidad de representar a Portugal, es lo más importante», señaló.

El seleccionador defendió la necesidad de avanzar paso a paso en una competición tan exigente como una Copa del Mundo. «Un Mundial empieza con tres partidos y ahora necesitamos ir partido a partido», puntualizó.

Portugal debutará en el Grupo K frente a la República Democrática del Congo el 17 de junio, se enfrentará posteriormente a Uzbekistán el día 23 y cerrará la primera fase contra Colombia el 27 de junio, en un encuentro que podría resultar decisivo para determinar las posiciones finales del grupo.

Martínez agradeció asimismo el respaldo recibido durante los encuentros de preparación disputados recientemente en Lisboa frente a Chile y Nigeria -partidos ambos ganados por Portugal- y aseguró que ese apoyo ha contribuido a fortalecer al grupo antes del inicio del torneo.

«Quiero agradecer el apoyo que tuvimos en los partidos amistosos, porque esa fuerza fue exactamente lo que necesitábamos para preparar psicológicamente al grupo», afirmó.

El técnico añadió que el equipo afronta la competición con la máxima determinación. «Vamos a dar todo, vamos a luchar. Llevamos con nosotros los sueños de todos los portugueses. Tenemos una gran responsabilidad, pero vamos juntos. Y cuando estamos juntos somos más fuertes», enfatizó.

Portugal afronta este Mundial con la ambición de añadir el máximo trofeo del fútbol a un palmarés en el que ya figuran la Eurocopa de 2016 y las Ligas de Naciones conquistadas en 2019 y 2025.

Sin embargo, la selección portuguesa nunca ha logrado proclamarse campeona del mundo. Su mejor actuación en una Copa del Mundo sigue siendo el tercer puesto obtenido en Inglaterra 1966, impulsada por la histórica generación liderada por Eusébio.

Portugal afronta en Norteamérica su novena participación mundialista y figura entre las aspirantes a alcanzar las rondas decisivas del torneo. EFE (AD)