Roberto Lagos: Emisión de bono soberano busca refinanciar deuda y garantizar el pago de compromisos internacionales

Tegucigalpa- El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, defendió la emisión de un bono soberano por 815 millones de dólares, al asegurar que la operación responde a una estrategia de manejo responsable de la deuda pública y no representa un incremento significativo del endeudamiento del país.

El titular del BCH, explicó que en enero próximo vence un bono soberano por 700 millones de dólares, emitido hace aproximadamente diez años, por lo que era necesario acudir nuevamente al mercado internacional para obtener los recursos que permitan cumplir con esa obligación sin afectar las reservas internacionales del país.

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«Es un proceso conocido como refinanciamiento o roi lover. Es como cuando una persona tiene un préstamo que está por vencer y solicita otro para cancelar la deuda anterior. Honduras no tiene la capacidad de cubrir esos 700 millones de dólares con recursos propios sin generar un impacto importante en las reservas internacionales», afirmó.

El funcionario destacó que la nueva emisión se realizó en un momento favorable, logrando una tasa de interés del 6.4 %, inferior al 8.625 % obtenido en la última colocación de bonos soberanos realizada por la administración anterior por 900 millones de dólares.

Según Lagos, esa diferencia de poco más de dos puntos porcentuales representa un ahorro cercano a 200 millones de dólares en el pago de intereses durante la vida del bono, lo que atribuyó a la confianza y credibilidad que mantiene el país ante los mercados internacionales.

El presidente del BCH aclaró que el refinanciamiento de los 700 millones de dólares no modifica la relación deuda/Producto Interno Bruto (PIB), ya que se sustituye una obligación existente por una nueva. No obstante, reconoció que los 115 millones de dólares adicionales incluidos en la emisión sí constituyen nuevo endeudamiento, el cual está contemplado en el Presupuesto Nacional y será destinado a proyectos de inversión.

Préstamo CAF

En relación con los 400 millones de dólares aprobados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Lagos señaló que esos recursos tienen un objetivo específico: financiar programas de vivienda y fortalecer el sector productivo.

El funcionario rechazó las críticas sobre la contratación de nuevos préstamos y aseguró que acudir a organismos multilaterales permite obtener financiamiento en condiciones favorables, evitando presiones inflacionarias derivadas del uso de recursos del Banco Central.

«Este tipo de operaciones son normales en todos los países. Lo importante es realizarlas de manera responsable y a tasas sostenibles. No íbamos a salir al mercado pagando casi un 9 % de interés porque eso sí habría sido una irresponsabilidad», concluyó el titular del Banco Central, contestando a criticas que indican que antes él critico la emisión de bonos soberanos.

Finalmente, Lagos enfatizó que la emisión del bono soberano no será utilizada para cubrir obligaciones de empresas estatales como la ENEE, sino exclusivamente para cumplir con los compromisos financieros que Honduras mantiene con los mercados internacionales.LB