Roberto Lagos a Libre, la transición no es opcional sino “una obligación del Gobierno saliente”

Tegucigalpa- El economista hondureño Roberto Lagos se pronunció sobre la importancia del proceso de transición gubernamental y cuestionó la actitud de algunos funcionarios del actual Gobierno que —según dijo— se resisten a iniciar el traspaso ordenado del poder, pese al mensaje claro expresado por la ciudadanía en las urnas.

-“Respeten la voluntad del pueblo hondureño que les dijo NO en las urnas”, remarcó el economista.

Lagos recalcó que la transición no es opcional, sino “una obligación de los funcionarios del Gobierno saliente”, ya que representa el mecanismo mediante el cual se rinde cuentas al pueblo hondureño y se garantiza la continuidad de aquellas políticas públicas que hayan demostrado ser positivas.

“Los actuales ministros deben comprender que su labor es servir y no aferrarse a los cargos. Sean responsables y muestren madurez. Respeten la voluntad del pueblo hondureño que les dijo NO en las urnas”, expresó el economista.

Lagos también criticó el desempeño de varios altos funcionarios del actual Gobierno, asegurando que durante cuatro años no encontró a un solo representante con la capacidad de sostener un debate técnico con argumentos sólidos basados en datos.

De forma particular, cuestionó al vicecanciller de la República, señalando que en su eventual informe de transición únicamente podrá presumir dos “logros”: La cancelación del TPS, beneficio migratorio clave para miles de hondureños en Estados Unidos y las múltiples visitas a Nicolás Maduro, mandatario venezolano.

Asimismo, insistió en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe continuar con el procesamiento y conteo de actas para brindar certidumbre al país. “El proceso electoral debe seguir adelante”.

El economista concluyó su pronunciamiento llamando a la responsabilidad institucional y al respeto del mandato popular, subrayando que Honduras necesita estabilidad, claridad y respeto a la voluntad democrática expresada en las urnas.LB