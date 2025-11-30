Roberto Contreras votará en Escuela Cesar López y llama a una “fiesta cívica”

San Pedro Sula – El alcalde de San Pedro Sula y candidato a la reelección, Roberto Contreras, hizo este domingo un llamado a la ciudadanía a acudir masivamente a las urnas y participar en paz y democracia en la jornada electoral.

Desde el Barrio Barandillas, donde visitó las carpas de su partido, Contreras aseguró que en la zona se vive “una verdadera fiesta electoral”.

El edil informó que a las 4:00 de la mañana recibió confirmación de que 20 distritos electorales ya se encontraban debidamente acreditados con sus custodios, lo que —dijo— garantiza un proceso ordenado y transparente.

“Aprovecho para llamar a toda la ciudadanía a acudir a votar en paz y democracia, a estar expectantes y ser responsables con su voto, manteniendo una fiesta cívica”, declaró.

Contreras adelantó que estará recorriendo distintos sectores de San Pedro Sula para animar a la población a ejercer el sufragio y acompañar el proceso desde temprano.

El alcalde también invitó a la ciudadanía a acompañarlo a la Escuela César López, en el sector de La Satélite, donde tiene previsto emitir su voto aproximadamente a las 11:00 de la mañana. Aseguró que en ese momento estará acompañado por el candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla.

La autoridad municipal reiteró su llamado a mantener un ambiente pacífico y democrático durante toda la jornada y destacó la importancia de que cada ciudadano ejerza su derecho al voto con responsabilidad. LB