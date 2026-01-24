Roberto Contreras toma posesión de segundo mandato consecutivo en alcaldía de SPS

Tegucigalpa – El alcalde Roberto Contreras tomó posesión hoy de su cargo como edil de la ciudad de San Pedro Sula, el segundo periodo consecutivo.

El alcalde prestó juramento de ley y quedó en posesión del cargo que ha desempeñado por los últimos cuatro años.

Inician cuatro años más de gobierno municipal, con nuevos retos, pero con el mismo entusiasmo y las mismas ganas de trabajar por San Pedro Sula, señaló el edil.

Siempre pidiendo a Dios su guía para seguir sirviendo a nuestra hermosa ciudad, agregó.

Contreras además se desempeña como presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras.

Al igual que Contreras varios alcaldes electos ya tomaron posesión de sus cargos.

En el caso de la capital hondureña el acto de toma de posesión se hará este domingo en instalaciones externas a la Alcaldía Municipal del Distrito Central ya que el actual alcalde Jorge Aldana se niega a entregar su cargo. (RO)