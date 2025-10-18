Roberto Contreras señala que hay formas para resolver el caso de Jorge Cálix

Tegucigalpa – El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, señaló este sábado que hay formas de resolver el caso de la inscripción del diputado Jorge Cálix en las elecciones generales.

“Siempre hay formas de resolver el asunto, independientemente que el Tribunal de Justicia Electoral dijera que no, pero estamos a la espera del resultado, de lo contrario, nosotros vamos a continuar apoyando al abogado», dijo el alcalde de San Pedro Sula.

Comentó que el Partido Liberal es respetuoso de la ley y está pendiente del fallo que otorgue el TJE si Cálix participa en la planilla de diputados en el departamento de Olancho.

Contreras defendió que Cálix está recibiendo el respaldo del PL, pero que respetará las leyes de la institucionalidad hondureña.

Incluso descartó que por este caso exista división en el Partido Liberal, asegurando que Cálix ha recibido el apoyo del presidenciable Salvador Nasralla.

Señaló que si el TJE rechaza la petición de inscribir a Cálix en la planilla de diputados de Olancho, podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). AG