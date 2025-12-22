Roberto Contreras se deslinda del desorden en escrutinio especial y acusa a algunos dirigentes liberales de favorecer a Libre

Tegucigalpa- El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL), Roberto Contreras, se desligó de los conflictos y retrasos que se registran en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y responsabilizó directamente a Tomás Lozano, Salvador Nasralla e Iroshka Elvir de la conducción de la campaña y de las decisiones que, según afirmó, hoy tienen al partido en una profunda crisis.

-Contreras advierte que el desorden actual y si el CNE, no da la declaratoria podría entregar el poder a Libre con solo el 20 % del electorado.

Contreras aseguró que su rol al frente del Partido Liberal es meramente simbólico, al señalar que existe una doble dirigencia dentro del CCEPL. “Soy un presidente de papel. Hay otro central que lo dirigen Alan Ramos, Maribel Espinoza y la abogada Iroshka Elvir”, afirmó, denunciando que ese grupo toma decisiones, emite comunicados y controla la estructura partidaria sin siquiera convocar al presidente.

El dirigente liberal explicó que la madrugada del día anterior existía una gran preocupación por el lento avance del conteo de votos, por lo que intentaron presentar una moción para agilizar el escrutinio y remover a personas que, según él, estaban incurriendo en “tortuguismo”. Sin embargo, indicó que dicha propuesta fue rechazada.

Contreras fue enfático en señalar que él no colocó al personal que actualmente participa en el escrutinio especial del proceso electoral, y que esas designaciones fueron hechas por Iroshka Elvir, Salvador Nasralla y Tomás Lozano. “No voy a subirme a esa ola de hacerme responsable de los enredos que tienen en Tegucigalpa. Por eso no voy a Tegucigalpa”, expresó.

Asimismo, sostuvo que los fraudes —si los hay— se combaten en las mesas y con estructuras políticas sólidas, no después del escrutinio. Aseguró que Cortés se ganó gracias a las estructuras, al igual que Islas de la Bahía y otros departamentos, mientras que aquellos donde intervinieron directamente los actuales responsables “se perdieron catastróficamente”.

Contreras advirtió que, ante la falta de orden y control en el CNE, el principal beneficiado podría ser el partido Libertad y Refundación (Libre), que —según dijo— podría quedarse con el gobierno con apenas un 20 % del electorado. “El regalo de Navidad se lo va a llevar Libre, mientras el 80 % de la población los rechazó en las urnas”, señaló.

El presidente del CCEPL también denunció que las personas enviadas desde San Pedro Sula para defender el voto fueron recusadas, a pesar de haber sido, según él, los “verdaderos guerreros” que aseguraron más de 356 mil votos para la candidatura de Salvador Nasralla.

Finalmente, Contreras advirtió que, si se producen conflictos graves o derramamiento de sangre en el país, la responsabilidad recaerá en los actores que mencionó, a quienes acusó de desorden, falta de estructura y de estar favoreciendo indirectamente a Libre y al Partido Nacional. “En lugar de una feliz Navidad, tendremos un amargo Año Nuevo por las mismas tonteras de una estructura que no cumplió con su trabajo”, concluyó.LB