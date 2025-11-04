Roberto Contreras se declara perseguido político de Mel Zelaya

Tegucigalpa- El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, denunció públicamente este martes que el Ministerio Público, por órdenes del expresidente Manuel Zelaya, estaría presentando una orden de captura e incautación de bienes por delitos como narcotráfico y lavado de activos.

“Me declaró perseguido político de Mel Zelaya, Luis Redondo, Johel Zelaya, Rixi Moncada y hago esta denuncia de carácter nacional e internacional, en pocas horas o días, el Ministerio Público estaría presentando una orden de captura contra mi persona, basado en dos delitos que no existen contra mí, por narcotráfico y lavado de activos”, argumentó.

Agregó que esas son las únicas dos figuras en donde no irían por un antejuicio contra mí.

“Incautarían mis propiedades, cerrarán mis negocios de Power Chicken, dejando a cientos sin trabajo”, indicó.

Además, Contreras siguió diciendo que “el país va rumbo a una dictadura comunista, Mel Zelaya sabe que está perdido, sabe que se le viene abajo su plan Venezuela con Rixi Moncada, tía del fiscal general, Johel Zelaya”.

“Ellos quieren que nosotros abandonemos el país, ellos saben los votos que traigo a Salvador Nasralla, esto es un ataque contra la democracia del país y afectará grandemente a Honduras, no permitiré que roben mis bienes que por 50 años he construido, hago responsables a Johel Zelaya, Rixi Moncada, Mel Zelaya y a Luis Redondo de lo que le pase a mis propiedades, a mis bienes y mi familia”, sentenció.

Sostuvo que él no es el culpable que Rixi no levante en las encuestas y por eso quieren atacar al Partido Liberal pasa sacar de en medio a sus contrincantes más fuertes.

Dijo que teme por su vida porque el gobierno está haciendo todo lo posible por desprestigiar a las personas que consideran sus adversarios. IR