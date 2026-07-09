Roberto Contreras reta a Salvador Nasralla a un debate público

San Pedro Sula – El alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, lanzó un reto al excandidato presidencial Salvador Nasralla para sostener un debate en cualquier medio de comunicación.

El objetivo, según el edil, es que Nasralla presente las pruebas de los señalamientos que ha realizado en su contra en relación al manejo de fondos electorales.

Contreras aseguró que durante los últimos meses ha sido objeto de constantes descalificaciones y manifestó que es momento de discutir el tema de frente.

En ese sentido, dijo estar dispuesto a participar en un foro o programa de televisión para responder públicamente a las acusaciones.

«Quiero sentarme con él para que me demuestre las pruebas donde me acusa de ladrón, donde me acusa de traidor, donde me acusa también de que yo fui al Ministerio Público a poner una querella contra él», manifestó.

Días atrás, el líder liberal insistió, si bien el Partido Liberal debe trabajar en su unidad, esto debe hacerse sin la figura del comentarista deportivo a quien calificó como un “desagradecido”. AD