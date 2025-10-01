Roberto Contreras: No me entregaré a un sistema de injusticia

Tegucigalpa– El alcalde sampedrano Roberto Contreras aseguró en su cuenta de X que, pese a los procesos legales en su contra, no tiene “nada que temer” y que no se entregará a un “sistema de injusticia”, al tiempo que confirmó su intención de buscar la reelección en las elecciones municipales.

“Mientras a unos les perdonan delitos, a otros les inventan delitos para desacreditarlos y exponerlos públicamente. Así es la injusticia en Honduras”, declaró el edil. Además, adelantó que este miércoles dará a conocer “una noticia que estremecerá San Pedro Sula y Honduras”.

Por su parte, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, expresó su apoyo a Contreras, a quien calificó como “un gran ser humano y alcalde trabajador víctima de persecución política”.

Nasralla pidió calma a sus seguidores y aseguró que tanto él como Contreras mantienen amplia ventaja en la preferencia electoral: “A nivel nacional, para presidente ganaremos 60 contra 30 del Partido Nacional y 10 de Libre, según estudios científicos. La alcaldía de San Pedro Sula Roberto la ganará 80-15-5. Eso los tiene temblando”.

El respaldo también llegó desde el círculo familiar del presidenciable liberal, ya que su esposa y candidata a diputada, Iroshka Elvir, reiteró su apoyo al alcalde sampedrano. De igual manera otros liberales han manifestado su apoyo a Contreras, advirtiendo que desde el oficialismo los quieren dividir. LB