Roberto Contreras: nadie debe estar por encima de la ley

Tegucigalpa- El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, se pronunció sobre el juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya, asegurando que la decisión no responde a una sola figura, sino al respaldo mayoritario del Congreso Nacional de Honduras.

“El juicio político no es decisión del presidente del Congreso, sino de cuatro bancadas y 93 congresistas que representan al pueblo hondureño”, afirmó el edil, al tiempo que subrayó que al fiscal se le debe garantizar el debido proceso.

No obstante, Contreras cuestionó la actuación previa de Zelaya, señalando que no brindó las mismas garantías a funcionarios municipales de San Pedro Sula, quienes fueron objeto de persecución judicial. “Hubo personas de la tercera edad detenidas por casos que surgieron incluso de un chat”, denunció.

El jefe municipal aseguró que el proceso en curso envía un mensaje claro de que ningún funcionario está por encima de la ley ni de la Constitución, y consideró que el país podría encaminarse hacia un sistema de justicia más equitativo.

“Se avizora un nuevo horizonte, ya no una justicia selectiva como la que existía, donde se perseguía a quienes no eran afines a Libertad y Refundación”, expresó.

Asimismo, advirtió que podrían impulsarse más juicios políticos contra otros funcionarios, mencionando al consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, a quien acusó de afectar la institucionalidad democrática, así como a figuras vinculadas al sistema judicial y electoral.

Finalmente, reiteró que el juicio político contra Zelaya no debe interpretarse como persecución política, sino como un proceso legal necesario, al tiempo que insistió en que el fiscal suspendido debe contar con defensa y garantías dentro del debido proceso.LB