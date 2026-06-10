Roberto Contreras desmiente haber interpuesto denuncia contra Salvador Nasralla

San Pedro Sula – El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, negó haber presentado una denuncia ante el Ministerio Público contra el expresidenciable Salvador Nasralla, luego de versiones que lo vinculaban como el denunciante.

A través de sus redes sociales, el edil Contreras afirmó que no ha interpuesto ninguna acción legal y cuestionó que se le atribuya esa supuesta denuncia, señalando que la información difundida no corresponde a la realidad.

“Yo no he ido a interponer ninguna denuncia contra Salvador Nasralla. Lamento que el vocero del MP diga que yo hice una denuncia”, escribió en su cuenta de X.

El alcalde de San Pedro Sula también reiteró que el Partido Liberal no autorizó la apertura de cuentas relacionadas con el manejo de fondos del proceso electoral, y sostuvo que el equipo de campaña de Nasralla administró de forma independiente los recursos.

Contreras además afirmó que no existe responsabilidad del partido en el manejo directo de esos fondos y que el caso debe ser aclarado por los equipos que gestionaron la campaña, aunque insistió en que respalda al político liberal frente a las investigaciones.

El edil ya había señalado anteriormente que los recursos de la campaña electoral de Nasralla fueron administrados con discreción por su equipo, sin participación directa de la estructura financiera del Partido Liberal.

Según explicó, el partido reportó ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) la liquidación de fondos del proceso electoral, mientras que otros recursos habrían sido manejados de manera paralela por el equipo del excandidato. AD