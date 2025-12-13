Roberto Contreras desautoriza a cualquier liberal a negociar con Libre

San Pedro Sula – El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, desautorizó a cualquier miembro de esta institución política a negociar con el Partido Libertad y Refundación (Libre).

Amenazó que cualquier miembro, sea candidato, diputado o alcalde que negocie con Libre sobre el proceso electoral general será expulsado del Partido Liberal.

“Como presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, desautorizo a cualquier diputado, candidato o alcalde que entre en negociaciones con Libertad y Refundación; lo expulsaremos del partido”, advirtió Contreras.

Afirmó que él es la máxima autoridad del Partido Liberal, y que esta medida también incluye a negociar con el Partido Nacional.

Contreras comentó que se debe tener la totalidad de las actas para revisarlas y verificar donde está el error en el escrutinio especial.

Reiteró que ni Salvador Nasralla ni Nasry Asfura pueden denunciar que hubo fraude en las elecciones generales 2025.

El presidente del CCEPL pidió a los liberales que no se exasperen y espere el resultado que otorgue el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Rechazó que haya una ruptura entre Nasralla y su persona, afirmando que gracias a su trabajo en el departamento de Cortés, le otorgaría la tercera parte del triunfo al presidenciable liberal. AG