Roberto Contreras cuestiona que MP no esté dando protección a consejera Hall ante denuncia de amenazas

Tegucigalpa – El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, cuestionó que el Ministerio Público no esté dando protección a la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Ana Paola Hall, ante las constantes amenazas a muertes que sigue denunciando.

Hall comentó durante una reciente conferencia de prensa que sigue recibiendo amenazas a muerte.

“Yo no entiendo por qué el Ministerio Público no le brinda protección, que le mande unos 50 policías a la doctora Ana Paola Hall y que deje de reunirse a solas con Marlon Ochoa”, dijo.

El presidente del PL aseveró que “ella tiene que reunirse con Cossette (López), son tres que están allí en el CNE y nosotros estamos claros como Partido Liberal que la abogada Ana Paola Hall no está siguiendo líneas del Partido Liberal. No sé de quién sigue, porque del candidato Salvador Nasralla no hay comunicación”, dijo.

Contreras agregó que tampoco existe esa línea de comunicación con el jefe de la bancada del PL, Mario Segura ni con él quién es el presidente del CCEPL. VC