Roberto Contreras califica de “cobardes” a colectivos de Libre tras la agresión a su hermano

Tegucigalpa – El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, calificó de “cobardes” a los colectivos de Libertad y Refundación (Libre), por la agresión que le hicieron a su hermano Rolando Contreras.

“Es una organización criminal los colectivos de Libre, son unos cobardes, agredieron a mi hermano Rolando Contreras, gracias a Dios ya los sacamos del poder”, señaló.

Agregó que la Policía Nacional actuó con hidalguía para defender la integridad de su hermano y evitando una tragedia mayor.

“Es lamentable lo que puede pasar en el país, donde los líderes políticos son los responsables de fomentar el odio y la violencia, mandando a estas personas a provocar disturbios y caos, se debe de hacer algo al respecto”, afirmó.

Sostuvo que su hermano se encuentra en una clínica ya que es hipertenso y no se encuentra bien de salud.

Contreras le envió un mensaje a los colectivos y a las autoridades de Libre “los espero en San Pedro Sula vengan a buscarme”, apuntó. IR