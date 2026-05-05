Roberto Contreras arremete contra Nasralla: «Vaya sopenco este”

Tegucigalpa – El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, criticó al excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, tildándolo de «sopenco» y desmintiendo que su victoria electoral se deba al apoyo del «señor de la televisión».

– Nunca he sido nasrallista, nos unió el destino: Contreras

El edil norteño en una entrevista a un medio televisivo fue enfático al comparar el respaldo popular de ambos en la capital industrial durante las elecciones de 2025, en ese sentido Contreras fue claro yo obtuve 250 mil votos en San Pedro Sula, Salvador Nasralla solo 140 mil votos.

«Sesenta mil personas prefirieron votar por el alcalde y no por el presidente. Esa fue toda la tirria de ese señor», afirmó el edil, asegurando que su estructura movilizó a 6,000 personas sin recibir financiamiento de Nasralla.

Entregó actas

A renglón seguido el alcalde relató un episodio ocurrido el lunes 1 de diciembre de 2025, cuando Nasralla lo habría llamado «alterado» consultando por las actas electorales. Contreras aseguró que él tenía 1,519 actas completas, incluidas las de zonas como El Merendón, y que se las entregó íntegras porque el candidato «no tenía ninguna».

Él mandó a alguien de Tegus porque dijo que él no tenía ninguna acta se le entregaron todas las actas completitas incluyendo las del Merendón, le hicimos una gran campaña apoyándolo, y en qué terminó esto, diciendo que el pollo me traicionó que yo era un alcalde liberal ilegal del Partido Liberal “mire que sopenco este” reiteró; al tiempo que remarcó y yo nunca he sido Nasralista, nos unió el destino y por disciplina partidaria decidí apoyarlo.

Además, Contreras acusó a Nasralla de poner ni un peso en su campaña y despilfarrar dinero en caprichos como ejemplo recordó que un viaje a España donde el excandidato se habría negado a viajar en un vuelo convencional y según recordó Contreras, Nasralla exigió regresar en primera clase lujo que le costó 16 mil euros.

Contreras finalizó reiterando que Nasralla «no pone un peso en su campaña», subrayando una desconexión entre el discurso del político y sus acciones personales. LB