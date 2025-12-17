Roberto Contreras advierte que se necesita manejo de la crisis de inmediato, sugiere un país neutral 

Tegucigalpa– El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras advirtió a través de sus redes sociales que de persistir este problema electoral es inminente que la familia Zelaya – Castro se quedará con el poder eternamente.

“Ante este problema electoral, se necesita un manejo de crisis inmediato por un país neutral, ya este problema no lo resolveremos nosotros”, posteó en su cuenta de X.

Asimismo, advirtió que es inminente el caos que va a crear Libre, aprovechándose de esta situación electoral.

“La confrontación social será inevitable y la familia Zelaya se quedará con el poder eternamente”, apuntó.

Miembros de las Juntas Receptoras de Votos de los partidos Libre y Liberal impiden que se inicie con el escrutinio especial, dicha acción retrasa al Consejo Nacional Electoral (CNE), en su avance en la declaratoria oficial del proceso electoral. IR