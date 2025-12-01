Roberto Contreras: 24 mil votos no determinan esta votación

Tegucigalpa – El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras dijo que con los resultados del primer corte oficial de las elecciones generales de este domingo 30 de noviembre no pueden celebrar ni liberales ni nacionalistas.

“Hasta ahorita se hizo una proyección de un 33 % de lo que es el TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), pero el 56 % de los votos escrutados son de Francisco Morazán y apenas el 33 % de Cortés, donde Salvador Nasralla barre completamente”, afirmó.

(Leer) Nasry Asfura lidera el primer corte del CNE

“No hay una tendencia marcada, si fuera un 10 o 15 %, entonces diríamos ya ganó el que está en primer lugar, pero 24 mil votos no determinan esta votación”, dijo.

Contreras mencionó que otros departamentos donde el Partido Liberal tiene la ventaja electoral aún no ha sido registrada como Atlántida, Islas de la Bahía, Yoro, Choluteca no está completo, detalló.

El presidente del CCEPL considera que al 50 % de los votantes no les interesó el proceso electoral, pues las estimaciones actuales indican que unos 3 millones 100 mil personas participaron en la jornada electoral y en los resultados divulgados por el CNE faltan 2 millones de votos.

“Yo no me atrevería a decir ni que Salvador es el ganador, no que Papi (Nasry Asfura), es el ganador, vamos a esperar todavía”, insistió, aunque en el caso de la alcaldía dijo que él la tiene ganada. VC