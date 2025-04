Roberto Brevé asegura que robo de computadoras en el RNP no pone en riesgo la información ciudadana

Tegucigalpa – Tras el reciente robo de computadoras en las instalaciones del Registro Nacional de las Personas (RNP), el comisionado presidente Roberto Brevé aseguró este viernes que los equipos sustraídos no contienen información sensible y que no existe riesgo alguno de sustracción de datos personales.

“Son equipos que se utilizan en el registro como instrumento para hacer trámites, pero no se queda guardado nada en la computadora y tampoco pueden ingresar a ella sin biometría”, afirmó Brevé en declaraciones a medios de comunicación.

Según explicó el funcionario, se trató del robo de cuatro laptops utilizadas únicamente como herramientas operativas. “No tenemos nada de datos en esas computadoras. Son laptop, no tienen información. No se puede acceder a información del RNP porque hay altísimas medidas de seguridad”, puntualizó.

Brevé señaló que los delincuentes aparentemente estaban interesados únicamente en el equipo físico y no en el contenido, ya que la arquitectura de seguridad del RNP impide cualquier acceso indebido a los sistemas institucionales.

Actualización de domicilio para elecciones

En otro tema, el comisionado también se refirió al proceso de actualización de domicilio de cara a las próximas elecciones. Informó que hasta la fecha ya se han actualizado los datos de aproximadamente 5 mil personas. “Esperamos que todo este proceso termine el 14 de mayo”, indicó.

Reconoció que se trata de un trámite que no es engorroso que puede tardar alrededor de cinco minutos por persona, y recomendó a los ciudadanos acudir con la documentación necesaria que le permita acreditar que residen en la localidad donde vive, para evitar retrasos.LB