Robbie Williams lanza por sorpresa su nuevo álbum titulado ‘Britpop’

Redacción Internacional – El cantante británico Robbie Williams ha lanzado por sorpresa su nuevo álbum titulado ‘Britpop’, el decimotercero de su carrera, anunció el artista en su perfil de Instagram.

Según la revista Billboard, el camino hacia el lanzamiento de este nuevo trabajo musical del ex componente de Take That ha estado lleno de altibajos.

Anunciado inicialmente en mayo pasado, el disco tenía previsto su lanzamiento para el 10 de octubre, aunque posteriormente se retrasó hasta el 6 de febrero debido a problemas de calendario.

Las once canciones editadas por Williams, que pretenden ser un homenaje a la música de su país, ya se encuentran disponibles en todas las plataformas de «streaming».

«Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995. Fue el apogeo del britpop (pop británico) y una época dorada para la música» de su país, indicó el cantante en un mensaje publicado en su perfil de Instagram el pasado mes de mayo al anunciar su lanzamiento.

«He trabajado con algunos de mis ídolos en este álbum; es crudo, tiene más guitarras y es un álbum aún más alegre y con un toque más de himno de lo habitual», subrayó el cantante de «Feel».

El álbum marca el primer conjunto de canciones originales de Williams desde «The Heavy Entertainment Show» de 2016 y su estreno se apoyará en una serie de conciertos en el Reino Unido el próximo mes de febrero. EFE

(vc)