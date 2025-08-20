Rob Gronkowski firmará un contrato de un día para retirarse con los Patriots

Redacción Deportes – Rob Gronkowski, considerado uno de los mejores alas cerradas en la historia de la NFL, firmará un contrato de un día para retirarse con los New England Patriots, equipo con el que ganó los Super Bowl XLIX, LI y LIII.

«Me gusta mucho. La razón por la que realmente vamos a hacerlo es por Susan Hurley. Ella quiere que suceda. Lleva tiempo soñando con esto. Robert Kraft dio el visto bueno, así que vamos a hacerlo. Será un momento especial volver por un día, por un fin de semana, lo que sea. Lo haremos realidad», afirmó el exjugador quien se retiró en la campaña 2021.

Gronkowski, de 36 años, jugó 11 temporadas en la NFL, nueve con Patriots, con los que ganó tres Super Bowl, y los dos últimos años de su carrera con Tampa Bay Buccaneers, equipo con el que sumó| su cuarto anillo de campeón en el Super Bowl LV.

Los cuatro los obtuvo junto a Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL.

El ex ala cerrada se refirió a Hurley, activista en la lucha contra el cáncer, quien lo ayuda en la gestión de sus organizaciones benéficas.

El jugador habló de su contrato de un día con los Patriots en la inauguración del ‘Gronk Playground’, un parque infantil ubicado en Boston para el que el cinco veces Pro Bowl donó 1.2 millones de dólares.

Gronkowski, futuro miembro del Salón de la Fama, arribó a la NFL seleccionado en la segunda ronda del Draft 2010 por los Patriots, equipo con el que jugó hasta la temporada 2018, luego de la cual decidió retirarse, decisión que cambió ante el llamado de Brady para volver a la actividad en 2020 y 2021 con los Buccaneers.

En 11 años en la liga acumuló 621 recepciones para 9.286 yardas y 92 anotaciones.

Fue seleccionado cinco veces al Pro Bowl, tuvo cuatro designaciones All-Pro, líder en recepción de ‘touchdown’ en 2011, fue miembro del equipo de la década del 2010 e integrante del equipo del centenario de la NFL.

Entre los récords de la liga que impuso en su posición de ala cerrada están el de mayor cantidad de recepciones de anotación (17 en el 2011), mayor cantidad de juegos de 100 o más yardas (32), más recepciones en la historia del Super Bowl (23) y la mayor cantidad de anotaciones en ‘playoffs’ entre un pasador y un receptor (15, con Tom Brady). EFE