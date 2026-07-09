Roatán registra más de 1.5 millones de visitantes durante el primer semestre de 2026

Roatán, Islas de la Bahía – Roatán continúa consolidándose como el principal destino turístico del Caribe hondureño y uno de los destinos insulares de mayor dinamismo en la región. Durante los primeros seis meses de 2026, la isla registró un total de 1,558,434 visitantes, provenientes de cruceros, vuelos nacionales e internacionales y servicios de ferry.

De acuerdo con los datos consolidados por el Bay Islands Tourism Observatory (BITO) e integrados en el Bay Islands Tourism Intelligence Report (BITIR), elaborado por el Departamento Técnico de Gestión Turística de ZOLITUR, entre enero y marzo ingresaron 887,451 visitantes, mientras que entre abril y junio se registraron 670,983 visitantes.

Del total de visitantes recibidos durante el primer semestre, el 83.2 % ingresó por las terminales de cruceros, el 8.9 % por vía aérea y el 7.9 % mediante los servicios de ferry, evidenciando la importancia estratégica que mantiene la industria de cruceros para la dinámica turística de la isla.

Desglose por punto de ingreso:

• Puerto de Roatán e Isla Tropicale:* 1,296,495 visitantes.

• Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez:* 138,338 visitantes.

• Galaxy Wave y Dream Ferries:* 123,601 visitantes.

Los resultados muestran que más de ocho de cada diez visitantes que llegaron a Roatán durante el semestre lo hicieron a través de las terminales de cruceros, consolidando este segmento como uno de los principales motores de visitación turística para el destino.

Asimismo, el análisis refleja que el ferry fue el único medio de transporte que registró un incremento en el número de visitantes entre el primer y el segundo trimestre del año, destacando su relevancia para la conectividad interna y el movimiento de visitantes nacionales y regionales.

Estas cifras reafirman el posicionamiento de Roatán como un destino turístico líder, competitivo y en crecimiento, respaldado por su oferta natural, cultural y de experiencias, así como por los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la sostenibilidad, la inteligencia turística y la planificación estratégica del destino.

ZOLITUR, a través de sus herramientas de observación, análisis e inteligencia turística, continuará generando información técnica que contribuya a la toma de decisiones, el fortalecimiento del sector turístico y el desarrollo sostenible de Islas de la Bahía. JS