RNP recibe 8 mil solicitudes de DNI a diario tras amnistía

Tegucigalpa – El comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP), Óscar Rivera, indicó que a raíz de la amnistía actual, las solicitudes de Documento Nacional de Identificación (DNI) pasaron de 2 mil a 8 mil diarios.

“El RNP tiene la capacidad de atenderlas, estamos sacando más de 16 mil DNI diarios de la impresión, nos hemos preparado para eso como pleno tanto con material como con capacidad de fabricación”, afirmó.

El Registro Nacional ha habilitado puntos para facilitar el trámite de solicitud de reposición de DNI, por lo que además de las oficinas del RNP a nivel nacional también se han habilitado kioscos de atención en el Mall Multiplaza, Plaza Miraflores y Midence Soto, en Tegucigalpa.

Mientras que en San Pedro Sula están en la Gran Terminal Metropolitana y en el Centro Comercial Pasaje Valle.

Rivera indicó también la próxima semana entregarán un lote de 20 mil DNI a la cancillería para ser entregados a los consulados en los Estados Unidos, donde esta semana se realizó la entrega de más de 40 mil DNI a fin de estar listos para que los ciudadanos hondureños que residente en esa nación pueden ejercer el sufragio el 30 de noviembre.

A nivel internacional, el RNP ha enrolado en más de 68 consulados en el mundo, pero solo 12 ciudades de los Estados Unidos están habilitadas para ejercer el sufragio en los comicios generales.

El funcionario refirió que a nivel nacional más de 6 millones de hondureños están habilitados para un censo electoral que ha llegado a más de 6.5 millones de hondureños. VC